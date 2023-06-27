Важное 27 июня 2023, 10:52 Лукашенко признался, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России Лукашенко: было больно наблюдать за событиями на юге России, отечество одно пресс-служба президента Республики Беларусь

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями на юге России, когда ЧВК «Вагнер» устроила мятеж. Об этом глава республики заявил во время выступления во дворце Независимости.

«Многие наши граждане восприняли их (события — прим. ред.) близко к сердцу, потому что отечество одно», — сказал он.

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По словам лидера, сейчас люди проходят испытание на прочность, они должны сохранять мир и быть сильнее угрозы, которая нависла над землей. Лукашенко также заявил, что цветные революции не происходят без предпосылок.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии и остановил движение бойцов на территории России. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за вклад в деэскалацию мятежа.

Попытка вооруженного мятежа в России произошла в ночь на 24 июня. При этом американская разведка за несколько дней знала о готовящейся провокации со стороны основателя ЧВК «Вагнер», но решила об этом никому не рассказывать, писали западные СМИ. Запад ожидал, что событие будет кровавым, но, к его неудовольствию, этого удалось избежать.