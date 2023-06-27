27 июня 2023, 15:44
Белоруссия подготовилась к переброске силовиков в Россию во время попытки мятежа
Лукашенко: бригада силовиков Белоруссии была готова к переброске в РФ во время мятежа
Белоруссия была готова перебросить своих силовиков в Россию во время попытки мятежа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
По словам белорусского лидера, за полдня все вооруженные силы страны, в том числе армию, милицию и спецподразделения, привели в полную боевую готовность.
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«Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что никто в республике не выступил против этого решения. Лукашенко не увидел негативного отношения ни в Telegram-каналах, ни со стороны родных военнослужащих.
Ранее белорусский лидер выступил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу и заявил, что оппозиция страны собиралась реализовать сценарий вооруженного мятежа на фоне событий в России. По мнению Лукашенко, эти люди хотели продемонстрировать какие-либо действия западным кураторам.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
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