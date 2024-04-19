Мир 19 апреля 2024, 07:29 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске «Общественное»: в Одессе и Днепропетровске раздались взрывы Unsplash

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В Одессе и Днепропетровске ранним утром прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский канал «Общественное».

В Днепропетровске раздались целых две серии взрывов.

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На тот момент на всей территории Украины действовала воздушная тревога. В Одесской области ее объявили в 04:40, в Днепропетровской — в 04:23. В 06:14 оповещения прекратились в Одесской области, в 07:00 — а Днепропетровской. По данным на 07:20, сирены звучат только в Кировоградской области.

Ночью местные жители слышали взрывы в Павлограде, вечером 18 апреля — в Харькове. Утром того же дня взрывы раздавались в Ивано-Франковской области, в ночь на 18 апреля — в Киевской области, а днем — в Чернигове и в Одессе.

Целью ударов ВС России по украинским территориям являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.