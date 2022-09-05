Мир 05 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ИГИЛ и «Аль-Каида» против «Талибана». Появились версии о заказчиках взрыва у российского посольства в Кабуле Журналист Тарасов: теракт в Кабуле призван рассорить Россию с «Талибаном» Посольство РФ в Афганистане, Кабул.

Читать 360tv в

У посольства России в столице Афганистана террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли два представителя российской дипмиссии. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

Представители находящегося у власти «Талибана»* заявили, что силовики успели застрелить террориста на подходе к российскому посольству в Кабуле, но взрывчатка все равно сдетонировала. По их данным, погибли два сотрудника посольства — дипломат и охранник, а также четверо афганцев, оказавшихся на месте событий по несчастливому стечению обстоятельств. По данным Al Jazeera, от взрыва погибли как минимум восемь человек и около 20 пострадали.

Реклама

По данным РИА «Новости», боевик привел взрывное устройство в действие, когда российский дипломат — второй секретарь посольства Михаил Шах — вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение российских виз.

Реклама

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать убийство россиян в связке с МИД и афганскими силовиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ тесно сотрудничает с местными службами безопасности, случившееся признают терактом. В российском диппредставительстве усилили охрану, а также призвали афганскую разведку и контрразведку в кратчайшие сроки найти ответственных за случившееся.

Кто устроил теракт у российского посольства в Кабуле?

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за убийство представителей российской дипломатической миссии в Афганистане.

Шеф-редактор восточной редакции ИА Regnum «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов объяснил «360», что к теракту могут быть причастны террористические организации, которые борются за власть с «Талибаном»*.

«Судя по той реакции, которую дала Москва, это противоборствующие „Талибану“* силы. Это может быть ИГИЛ**, а точнее, „ИГИЛ-Хорасан“** — структура, которая выступает против талибов* и против сотрудничества талибов* с Москвой», — объяснил Тарасов.

Он также не исключил, что к теракту может быть причастна террористическая организация «Аль-Каида»***, лидера которой — Аймана аз-Завахири — в августе ликвидировали западные спецслужбы. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял талибов* в укрывательстве аз-Завахири, однако они же могли сдать его нахождение американским спецслужбам.

«Сам факт использования механизма смертников-убийц говорит о том, что, скорее всего, это ИГИЛ** или одно из его ответвлений», — уверен Станислав Тарасов.

Зачем афганцам теракт у российского посольства

По мнению Станислава Тарасова, есть несколько возможных причин, по которым целью теракта стало именно российское представительство. Первая вероятная причина — в желании организаторов преступления привлечь внимание к ситуации в Афганистане, которая отошла на второй план после начала украинского кризиса.

Теракты в стране — не редкость, а с момента захвата власти талибами* они только участились. Например, 2 сентября в Герате убили известного афганского богослова и священнослужителя Муджиба Рахмона Ансори, который выступал в защиту режима «Талибана»*. Однако резонанса на международном уровне подрыв местного религиозного деятеля не вызвал.

«Силы, которые там действуют, понимают, что такие события вызывают определенную реакцию только в исламском мире, а им нужна была какая-то широкая акция, которая затронет и западный мир», — объяснил Тарасов.

Российское посольство могло стать целью, потому что другие западные страны эвакуировали свои представительства из страны после захвата талибами* власти. И это могло послужить еще одной причиной теракта, подчеркнул Тарасов в беседе с «360».

«Видимо, это была и попытка дискредитировать

Противники «Талибана»* могут стремиться бросить вызов России, показать свое отношение к такому «сотрудничеству» с непризнанными афганскими властями — или же рассорить стороны.

«Это обострение внутреннего противостояния, попытка продемонстрировать, что талибы* не контролируют ситуацию в Кабуле. И есть закулисье, о котором мы пока не знаем, которое, видимо, связано с закрытыми переговорами, в результате которых радикалы пошли на этот теракт», — сказал Тарасов, добавив, что, по некоторым данным, «Талибан»* ведет тайные переговоры с ИГИЛ**.

Отношения России и Афганистана

С момента захвата власти талибами* отношения России и Афганистана стали особенно сложными, уверен Станислав Тарасов. С одной стороны, российская сторона ведет переговоры с нынешними властями страны, представителей «Талибана»* неоднократно приглашали в Москву на официальные встречи. По мнению Тарасова, такие действия российского руководства создают впечатление, что Москва готова признать законность власти талибов*.

«А потом в выступлении нашего представителя в Кабуле появилась формулировка, что мы не пойдем на признание правительства талибов*, если только такое же решение не примет Совет безопасности ООН, который, кстати говоря, должен вычеркнуть талибов* из списка террористических организаций. То есть мы начали в определенной степени где-то солидаризироваться с Западом и американцами. Это загадочное явление, которое требует объяснения», — подчеркнул Тарасов.

Тем не менее в самом Афганистане население благожелательно настроено к России, так как в стране началась ностальгия по времени военного присутствия СССР.

«Мы одновременно с фактом пребывания войск там строили им новые общества, создавали индустриальную инфраструктуру, создавали культурную, информационную инфраструктуру. И большая часть общества осознает последствия этого строительства», — объяснил Тарасов.

«Талибан»* тоже видит выгоду в поддержании хороших отношений с Россией, так как планирует с ее помощью добиться международного признания законности своей власти.

* Талибан — запрещенная в России террористическая организация.

** ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация; «ИГИЛ-Хосарат» — подразделение запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

*** «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

0 0 0 0 0 0