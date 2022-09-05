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05 сентября 2022, 11:48

Два сотрудника посольства России в Кабуле погибли в результате взрыва

МИД РФ: два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате взрыва

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Жертвами взрыва в Кабуле стали два сотрудника российского посольства. Об этом сообщилМИД РФ.

«В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в заявлении ведомства.

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В МИД уточнили, что взрыв произошел в 10:50 по местному времени «в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России». Взрывное устройство привел в действие неизвестный боевик.

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«Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование», — подчеркнули в министерстве.

Ранее источники СМИ сообщали, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Среди пострадавших — сотрудник и охранник посольства. По предварительным данным, всего погибли или ранены от 15 до 20 человек.

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