Россия назвала условия международного признания «Талибана»

Российские власти внимательно наблюдают за тем, как запрещенное в РФ движение «Талибан»* распоряжается властью и учится управлять Афганистаном. При этом ему еще предстоит взять курс на международное признание. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Талибы* давали обещания в борьбе с наркоиндустрией и терроризмом, в политической сфере. Мы смотрим за тем, как они распоряжаются властью и учатся управлять страной», — сказал он.

По мнению дипломата, одним из первых шагов к признанию «Талибана»* в международно-правовых отношениях является создание инклюзивного правительства, в котором основные группы населения получат право претендовать на управление государством, написал RT.

«Сейчас у власти талибы*, поэтому весь спрос с них. Им необходим общенациональный диалог между всеми конфессиональными, политическими и этническими силами», — добавил Жирнов.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что признание власти «Талибана»* возможно, но для этого в правительстве страны необходимо создать представительства этнических меньшинств — узбеков, хазарейцев и других.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.