Блинкен заявил, что талибы укрывали убитого лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Радикальное движение «Талибан»* нарушило обязательства, когда принимало и укрывало в столице Афганистана одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида»** Аймана аз-Завахири. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Принимая и укрывая лидера „Аль-Каиды“** в Кабуле, талибы* нарушили Дохийское соглашение и неоднократные обещания миру о том, что не допустят использования афганской территории террористами для создания угроз безопасности других стран», — сказал он.

По его словам, талибы* предали народ Афганистана и желание к признанию власти другими государствами и нормализации отношений с международным сообществом.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах. Американский лидер подчеркнул, что Штаты не позволят превратить Афганистан в пристанище для террористов.

Накануне СМИ сообщали о ликвидации в Кабуле Аймана аз-Завахири.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в РФ.