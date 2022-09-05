Важное 05 сентября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

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Viber Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ РИА «Новости»: террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле flickr

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В Кабуле у ворот российского посольства подорвался террорист-смертник. Число жертв уточняется, сообщила местная полиция. Об этом написало агентство Reuters.

«В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов.* Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», — написало издание.

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Согласно информации СМИ,взрывпроизошел на улице Дар-уль-Аман. Жители Кабула рассказали, что в некоторых домах вылетели стекла. К месту происшествия направляется большое количество машин скорой помощи. В СМИ предположили, что количество жертв может быть большим.

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Ранее, в августе, взрыв случился в мечети, находящейся к северу от Кабула. Жертвами стали 20 человек, еще 21 получил ранения. СМИ писали, что бомбу привели в действие прямо во время богослужения. Сообщалось, что причиной взрыва мог стать террорист-смертник, однако на данный момент ответственность за случившееся на себя никто не взял.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.

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