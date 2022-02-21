Замглавы МИД РФ: о признании «Талибана»* Россией речь не идет

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов высказался о возможности признания Россией движения «Талибан»*. Об этом написало РИА «Новости».

«О признании „Талибана“* речь не идет», — цитирует дипломата RT.

По его словам, Россия выступает за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.