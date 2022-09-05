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05 сентября 2022, 12:14

«Речь идет о теракте». Песков прокомментировал взрыв в Кабуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взрыв в Кабуле терактом

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Россия осудила взрыв в Кабуле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее терактом, сообщил ТАСС.

«Речь идет о теракте. Абсолютно недопустимо в целом, мы решительно осуждаем подобные теракты», — сказал он на брифинге.

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Представитель Кремля добавил, что сейчас важней всего узнать о судьбе российских дипломатов в Афганистане.

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Взрыв произошел 5 сентября, в 09:20 (10:50 по московскому времени) прямо у входа в консульский отдел посольства России. Взрывное устройство привел в действие неизвестный боевик. По информации МИД России, погибли два сотрудника дипмиссии и местные жители.

Жертвами взрыва стали дипломат и охранник посольства, сообщили СМИ. Террорист-смертник подорвал себя, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Пострадали от 15 до 20 человек.

Афганистан

Дмитрий Песков

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