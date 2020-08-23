Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом. Видео

Ранее корреспонденты российских агентств сообщали, что видели вертолет, приземлившийся рядом с резиденцией президента. В это время колонна протестующих собиралась пройти от стелы «Минск — город-герой» к площади Государственного флага, писали агентства. Участники несанкционированной акции остановились недалеко от Дворца Независимости, после чего развернулись и пошли обратно.

Несанкционированная акция сторонников оппозиции началась сегодня на площади Независимости, около здания правительства, в центре Минска. Еще до сбора людей МВД Белоруссии заявило, что не исключает провокаций во время проведения митинга и последующего марша. Министр обороны Белоруссии предупредил, что военные не допустят нарушения порядка около памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии на этой неделе прошли мирно, без столкновения с сотрудниками правоохранительных органов и задержаний.

Ситуация в стране обострилась в ночь после выборов президента, которые выиграл действующий лидер страны Александр Лукашенко. Несогласные с представленными результатами сторонники оппозиционного кандидата вышли на улицы. Первые дни в стране происходили столкновения с силовиками. В результате пострадало несколько сотен человек, в том числе и представители правоохранительных органов.

На этой неделе акции стали мирными, но к ним присоединились группы рабочих с некоторых предприятий. Лукашенко предупредил их, что если к понедельнику стачки не прекратятся, то все предприятия закроют.