Митингующим в Белоруссии пригрозили армией за осквернение памятников ВОВ

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что военные не допустят осквернения святых мест.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту», — сказал Хренин.

Министр предупредил, что в случае нарушения порядка и спокойствия в районе этих памятников протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье, 23 августа, в Минске пройдут очередные протесты. Митингующие планируют собраться у площади Независимости. Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубрако призвал участников акций проявить благоразумие, сдержанность и остановить своих детей от необдуманных поступков.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Тихановская — 10,1%.