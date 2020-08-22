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    22 августа 2020, 15:42

    Лукашенко пригрозил закрыть бастующие предприятия

    Анатолий Минкин

    Предприятия Белоруссии, где проходят забастовки трудовых коллективов, прекратят свою работу с понедельника, 24 августа. Как сообщило РИА «Новости», такое распоряжение дал президент страны Александр Лукашенко на митинге со своими сторонниками в Гродно.
    Лукашенко пригрозил закрыть бастующие предприятия

    В своем выступлении он заявил, что «потом разберемся, кто будет работать».

    Лукашенко подчеркнул, что в трудовых коллективах на белорусских предприятиях «не все так однозначно». Есть люди, которые просто не хотят работать и подстрекают к этому других.

    «Я только что сказал: суббота, воскресенье на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью», — процитировало Лукашенко БелТА.

    Забастовки на некоторых предприятиях Белоруссии начались на этой неделе как новая стадия протестов несогласных с результатами президентских выборов. При этом власти Белоруссии заявили, что на работе это никак не сказалось, а количество участников протестов минимально.

    По итогам выборов за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место с результатом 10,12%. После начала акций протеста она уехала из Минска в Литву, где остается до сих пор. Оттуда она уже сделала несколько заявлений и призвала рабочих бастовать дальше.

    При этом на вопрос, готова ли она принять участие в следующих президентских выборах, она ответила отрицательно.

    «Я не планирую сама», — привел слова Тихановской «Царьград».

    Ранее Лукашенко заявил, что НАТО пытается «протащить альтернативного президента». Он не уточнил, кого имеет в виду, но пояснил, что именно для этого западные страны стягивают войска к границе, а ЕС говорит о финансировании и поддержке оппозиции.

    Сайт «Утро.ру» напомнил, что президент Белоруссии потребовал увеличить количество военных на западной границе, а также привел войска в полную боевую готовность.

    Новости SMI.FM