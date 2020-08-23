«Используют людей как расходный материал»: милиция предупредила о провокациях на акциях в Минске

«В интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна — расшатать ситуацию и внести разлад в общество. Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, со всеми вытекающими последствиями», — заявил он.

Кубраков напомнил, что на несанкционированных акциях повреждается городское имущество.

Начальник ГУВД Мингорисполкома призвал горожан быть благоразумными и сдержанными, а также остановить своих детей от необдуманных поступков.

Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержанны, остановите от необдуманных поступков и своих детей Иван Кубраков.

Очередная несанкционированная акция оппозиции запланирована на 23 августа. Демонстранты планируют собраться на площади Независимости в Минске.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил действующий глава республики Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

По официальным данным, за первые дни милиция задержала более 6,7 тысячи граждан. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 правоохранителей, трое протестующих погибли.

Ранее стало известно, что почти 50 тысяч человек хотят выстроиться в живую цепь от Вильнюса до границы Белоруссии.

Лукашенко 22 августа приказал привести основные части ВС Белоруссии в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.