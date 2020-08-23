«Марш новой Белоруссии» начался в Минске
Параллельно в Минске проходят акции в поддержу действующего президента Александра Лукашенко.
Ранее начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубрако призвал участников акций проявить благоразумие, сдержанность и остановить детей от необдуманных поступков. Он заявил, что во время протестов в Минске готовят провокации.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил протестующих, что армия взяла под защиту памятники Великой Отечественной войны. Если в этих местах будут нарушения порядка и спокойствия, то участники митингов будут иметь дело с военными.
В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты. Ситуация в республике обострилась после объявления ЦИК итогов президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей.