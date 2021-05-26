Швейцария ответила на слова Лукашенко о рейсе Ryanair

Власти Швейцарии не направляли в Минск предупреждения о взрывном устройстве на борту самолета авиакомпании Ryanair. Страна не знала о вероятном минировании борта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федерального офиса иностранных дел Швейцарии Пьер-Алана Эльтшингера.

«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», — заявил он.

Так в ведомстве прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о заложенной бомбе на борту экстренно севшего самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Белорусский лидер подчеркнул, что решение о развороте самолета приняли, когда он подлетал к атомной электростанции. Лукашенко отметил, что действовал для защиты людей в рамках международных правил.

Борт авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска в минувшее воскресенье, 23 мая, во время полета из Афин в Вильнюс. На связь с экипажем вышел диспетчер белорусского аэропорта и сообщил, что поступило сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве. Согласно опубликованным данным переговоров, представитель аэропорта рекомендовал самолету сменить курс и приземлиться в Минске.

В ходе досмотра взрывного устройства на борту не нашли. Пассажиров отправили на повторный досмотр, где сотрудники спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился в международном розыске, и россиянку Софию Сапегу. По данным МИД, девушку обвинили в серии преступлений, которые она совершила в Белоруссии с августа по сентябрь 2020 года. Россиянку арестовали на два месяца.