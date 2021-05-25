Появилась расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом Ryanair

Диспетчер аэропорта Минска сообщил командиру экипажа самолета Ryanair о заложенной на борту бомбе в 9:30. Это следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Согласно представленным данным, сообщение о заложенном взрывном устройстве на борту диспетчер повторил дважды. Он пояснил, что бомбу могут активировать, когда борт полетит над Вильнюсом.

«У нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эту бомбу можно активировать над Вильнюсом. <…> Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (код международного аэропорта Минска — прим. ред.)», — заявил диспетчер.

Сотрудник воздушной гавани пояснил, что электронное письмо передали сотрудники службы безопасности аэропорта. Оно пришло в несколько воздушных гаваней.

Пилот потребовал объяснить, откуда взялась рекомендация, чтобы борт направили в Минск. В ответ ему заявили, что это совет диспетчеров.

В результате командир экипажа объявил чрезвычайную ситуацию на борту и запросил посадку в аэропорту Минска. Он подчеркнул, что официально на борту нет опасных грузов и находятся 133 человека. Снижение борта началось в 9:56.

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске в минувшее воскресенье, 23 мая. В ходе осмотра взрывного устройства на борту не нашли. Пассажиров отправили на повторный досмотр, в ходе которого сотрудники спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Власти Белоруссии включили его в список террористов, кроме того, он проходит по нескольким уголовным делам.

Власти Европы заявили, что самолет Ryanair посадили обманным путем по требованию властей Белоруссии. По итогам минувшего саммита лидеры стран ЕС призвали запретить полеты над территорией Евросоюза белорусским авиакомпаниям, а также прекратить полеты в воздушном пространстве республики.