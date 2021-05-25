Россиянку Софию Сапегу, которая была вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, отправили в СИЗО на два месяца в Белоруссии. Об этом РБК рассказал ее адвокат Александр Филанович.

«Сегодня был допрос Софии. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения: содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — сообщил юрист.

По словам Филановича, с него взяли подписку о неразглашении подробностей этого дела.

23 мая в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе экстренно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления мужчину арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. Сапега в тот момент была с ним.

Произошедшее в минском аэропорту вызвало широкий резонанс. Некоторые крупные европейские авиакомпании приняли решение пока облетать Белоруссию. В ЕС на высоком уровне начали обсуждать вопрос о возможном прекращении авиасообщения с республикой.