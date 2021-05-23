Более 120 пассажиров находились на борту экстренно севшего в Минске самолета

На борту самолета, который совершил экстренную посадку в Белоруссии из-за угрозы минирования, были 123 пассажира. Сейчас они находятся в национальном аэропорту Минска, где проходят досмотр. После всех процедур командир воздушного судна примет решение о вылете. Сопровождать самолет до границы будет истребитель МиГ-29.

Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник смены национального аэропорта Минска Максим Кияков.

«Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Службой авиационной безопасности. Соответственно, после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете», — рассказал он.

Самолет авиакомпании Ryanair летел по маршруту Афины — Вильнюс. Когда воздушное судно находилось над Белоруссией, пилоты запросили аварийную посадку из-за сообщения об угрозе минирования. Самолет успешно приземлился, опасения не подтвердились.

Telegram-канал «Пул Первого» подчеркнул, что решение разворачивать и сажать самолет принял Александр Лукашенко, как только узнал о возможной угрозе для пассажиров. При этом лететь до Вильнюса было ближе, чем до Минска, однако пилоты запросили помощи именно у Белоруссии.

На борту судна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сам канал ранее признали в Белоруссии экстремистским, а Протасевича объявили в розыск. Его обвинили по ряду статей, связанных с организацией беспорядков и возбуждении вражды.