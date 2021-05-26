Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

Сообщение о минировании самолета Ryanair, который пришлось экстренно сажать в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. <…> Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — заявил лидер Белорусского государства на встрече с парламентариями. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

23 мая из-за сообщения о бомбе в Минске вынужденно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях. В Минтрансе Белоруссии объяснили, что взрывное устройство грозились активировать в небе над столицей Литвы. В Европе этому не поверили и начали вводить ограничения.

Несколько крупнейших европейских авиаперевозчиков решили пока облетать территорию республики до выяснения обстоятельств произошедшего в аэропорту Минска. Некоторые компании прекратили сообщение с республикой по воздуху.