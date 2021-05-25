МИД назвал причину задержания россиянки Софии Сапеги в Минске

Россиянку Софию Сапегу задержали в Минске по подозрению в преступлениях, совершенных в августе–сентябре 2020 года. Об этом сообщили в МИД России.

По данным российского внешнеполитического ведомства, Сапегу задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступлений в период с августа по сентябрь 2020 года, ответственность за которые предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Что именно за статьи, в МИД не уточнили.

«По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — добавили в министерстве.

В ближайшее время, как отметили в МИД, российский консул должен получить разрешение на встречу с задержанной. Накануне он уже встретился с родителями Сапеги и рекомендовал им адвоката.

София Сапега находилась на борту самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. Среди пассажиров рейса также был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали по подозрению в ряде преступлений, в том числе в организации беспорядков в Белоруссии.