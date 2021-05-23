Основателя запрещенного Теlеgrаm-канала задержали на борту экстренно севшего самолета в Белоруссии

В Белоруссии задержали основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Власти республики внесли его в список причастных к терроризму и объявили в розыск. Он находился на борту самолета, который экстренно сел из-за угрозы минирования.

Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

«Основатель Теlеgrаm-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска», — подтвердили в ведомстве.

Самолет компании Ryanair аварийно приземлился в Национальном аэропорту Минска. Он направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над Белоруссией, когда пилоты запросили экстренную посадку. Самолет приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. На место выехали саперы, которые установили, что угроза не подтвердилась.

«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось. В аэропорту работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр», — отметила пресс-секретарь Национального аэропорта Минска Ромина Саматханова.

В Telegram-канале «Пул Первого» отметили, что борт был почти над границей, когда пилоты сообщили о минировании, однако запросил разрешение развернуться и сесть в Минске. О ситуации доложили Лукашенко, который «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». В посте также подчеркнули, что лететь до Вильнюса было ближе, чем до Минска.

Как только все необходимые проверки будут завершены, самолет продолжит полет. До границы Литвы его сопроводит истребитель МиГ-29. Такое поручение дал президент республики.