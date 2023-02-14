Мир 14 февраля 2023, 12:20 Российские спасатели вернутся из Турции и Сирии МЧС России объявило о выводе группировки спасателей из Турции и Сирии РИА «Новости»

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Командированные на разборы завалов в Турцию и Сирию российские специалисты вернутся домой. Поисково-спасательную операцию завершили, и группировку выведут из зоны землетрясения, объявил в Telegram-канале МЧС России министр Александр Куренков.

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии», — рассказал он.

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Спасатели уже завершили миссию на сирийской территории и переключились на оказание гуманитарной помощи пострадавшим. Замглавы МЧС России Алексей Серко рассказал, что в республику отправят несколько самолетов с продуктами и предметами первой необходимости.

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Центр по примирению враждующих сторон также открыл пункты оказания гуманитарной помощи и передал благотворительной организации в Алеппо 2,5 тонны продуктов. В Сирии погибли свыше 8,5 тысячи человек.

Землетрясение произошло утром 6 февраля. В Турции, где находился эпицентр подземных толчков, погибли более 31,6 тысячи человек. Из-за разрушений снесут и построят заново город Нурдагы в провинции Газиантеп, так как он сильно пострадал.

Прокуратура арестовала больше десятка владельцев строительных компаний — они пообещали покупателям возвести сейсмоустойчивые дома, но те рухнули во время землетрясения.