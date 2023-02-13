13 февраля 2023, 12:59
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 31 643
AFAD сообщило о гибели 31 643 человек при землетрясениях в Турции
Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 31 643. Об этом говорится в сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«Количество погибших из-за последствий землетрясения увеличилось до 31 643 человек. Из зоны бедствия в другие регионы эвакуировали 158 165 пострадавших», — заявили в управлении.
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Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля, его магнитуда составила 7,7. Подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года, эффект от них сравнивали со сбросом 500 атомных бомб.
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Всемирная организация здравоохранения предупреждала о высоком риске вторичных последствий катастрофы, так как много жителей пострадавшего региона Турции остались без крова над головой, доступа к медикаментам, воде и электричеству.
Общий ущерб Турции из-за землетрясения оценивается примерно в 84 миллиарда долларов, или около 10% ВВП страны.
Турция
Землетрясение на юге Турции
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