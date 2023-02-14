Мир 14 февраля 2023, 06:23 Российские военные передали 2,5 тонны гречки и макарон пострадавшим от землетрясения в Сирии Минобороны: военные передали 2,5 тонны продуктов пострадавшим при землетрясении в Сирии

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Российские военные в Алеппо привезли в один из пунктов оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения 2,5 тонны продуктов и средства дезинфекции. Добровольцы приготовят горячие обеды и передадут их в пункты временного пребывания, рассказало Минобороны.

Акция прошла в мечети Зен Аль Аптдин. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставили организации «Благотворения и милосердия» более 2,5 тонн макарон, муки, тушенки, гречневой и пшенной муки. Из этих продуктов активисты приготовят горячие обеды и развезут по пунктам временного размещения сирийцев, которые пострадали от землетрясения. Руководитель благотворительной организации Ияд Абазид рассказал, что получает продукты из разных мест, в том числе России. Каждый день активисты готовят еду для более чем 1,5 тысячи человек и кормят ей нуждающихся.

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Российские военные также помогают спасателям разбирать завалы. К сводным отрядам присоединились более 300 человек и 60 единиц военной и спецтехники.

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Землетрясение с эпицентром в Турции произошло утром 6 февраля. Российские спасатели развернули в Сирии 57 пунктов временного пребывания пострадавших и приняли участие в поисковой операции. Число жертв в этой стране превысило 8,5 тысячи человек.