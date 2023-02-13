Мир 13 февраля 2023, 23:13 Прокуратура Турции арестовала более 10 подрядчиков разрушенных землетрясением домов Аресты глав строительных компаний начались в Турции после разрушенных землетрясением домов РИА «Новости»

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Более 10 руководителей подрядных компаний, отвечавших за строительство разрушенных землетрясениями домов, арестовали в Турции. Об этом со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны сообщила газета Hurriyet.

В ведомстве сообщили, что под стражу взяли Омера Джихана, главу строительной фирмы, которая отвечала за возведение жилого комплекса «Куле апартамент» рухнувший при подземных толчках. Еще одного главу девелоперской компании Мустафу Кечеджиоглу задержали в Анкаре.

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Сразу пять руководителей строительных фирм остановили в аэропорту Стамбула, которые хотели покинуть страну. Среди них оказался Явуз Каракуш, заявивший журналистам, что в ходе работ все строительные нормы соблюдались.

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Основная претензия к главам девелоперских компаний заключается в так называемом «налоге не землетрясения», который оплачивают жители наиболее пострадавших южных провинций Турции. Средства поступают к застройщикам, которые взяли на себя обязательства возвести сейсмоустойчивые дома.

Всего полиция Турции задержала более 62 человек, связанных со строительным бизнесом или подрядными организациями. Под стражу отправили 11 задержанных, еще 33 объявили в розыск.

По последним данным, количество жертв землетрясений в Турции, которые произошли в минувший понедельник, 6 февраля, составило более 31 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили более 80 тысяч жителей. Полностью разрушены почти 6,5 тысяч зданий. Спасатели продолжают разбирать завалы в круглосуточном режиме.