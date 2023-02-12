Мир 12 февраля 2023, 23:56 Число жертв землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысячи Директор ВОЗ по ЧС Бреннан: число погибших в Сирии составляет примерно 8,5 тысячи человек РИА «Новости»

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Количество погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысячи человек. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан. Его слова передал ТАСС.

Бреннан пояснил, что на контролируемой Сирией территории в этой катастрофе погибло около четырех тысяч человек, на северо-западе страны — еще примерно 4,5 тысячи жертв.

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«Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день, и мы ждем точные данные с северо-запада», — сказал представитель ВОЗ.

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Он также озвучил число раненых — оно в совокупности достигло 10 тысяч человек.

При этом, по данным Минздрава страны, в подконтрольных правительству регионах страны число погибших на данный момент составляет 1,4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что российские специалисты завершили операцию по спасению выживших в Сирии. Сейчас они продолжают оказывать жителям республики гуманитарную помощь. Россия развернула 57 пунктов временного пребывания для пострадавших сирийцев.