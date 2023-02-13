Мир 13 февраля 2023, 20:10 Город Нурдагы полностью снесут после землетрясений в Турции Ihlas: пострадавший от землетрясений турецкий город Нурдагы снесут и отстроят заново РИА «Новости»

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Небольшой город Нурдагы в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции полностью снесут и отстроят заново. Соответствующее решение приняли власти страны, сообщило агентство Ihlas.

«Пережитое нами бедствие очень большого масштаба. Мы совместно с министерством градостроительства приняли решение полностью снести район Нурдагы. Он будет отстроен заново», — сообщил губернатор провинции Ширнак Осман Бильгин.

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По его словам, среди некоторых разрушенных в городе зданий были такие, из-под завалов которых спасатели «вытаскивали по 150 тел погибших».

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Сейчас поисково-спасательные работы в Нурдагы завершаются. Разбор завалов проводят на последних восьми точках.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Согласно последним данным AFAD, число погибших достигло 31 643. Из зоны бедствия эвакуировали свыше 158 тысяч пострадавших.

Жительница одного из турецких городов более 170 часов провела под обломками обрушившегося после землетрясения здания, прежде чем спасатели смогли вытащить ее из-под завалов.