Происшествия 12 февраля 2023, 18:41 Сотрудники МЧС РФ завершили спасательную операцию в Сирии Замглавы МЧС РФ Серко: спасательная операция в Сирии завершена РИА «Новости»

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Российские специалисты завершили спасательную операцию в пострадавшей от землетрясения Сирии, но продолжают оказывать жителям республики гуманитарную помощь. Об этом сообщил заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко, передал ТАСС.

«Спасательная операция именно по спасению выживших закончена. Мы подводим итоги и завтра будем докладывать министру с последующим докладом президенту России, что спасательная операция завершена, но продолжается гуманитарная помощь», — сказал он.

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Серко добавил, что сегодня ночью в Дамаск прибудет российский борт с гуманитарным грузом. Таких рейсов будет несколько, уточнил он.

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Замглавы МЧС РФ напомнил, что Россия развернула 57 пунктов временного пребывания для пострадавших в землетрясении сирийцев. Кроме этого российские специалисты будут обучать спасателей и пожарных гарнизона Латакии, Джеблы, поскольку у вторых практически нет опыта.

По последним данным, число погибших в САР достигло 3553 человек. При этом СМИ сообщили, что официальная статистика в республике не обновлялась несколько дней.