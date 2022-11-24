Мир 24 ноября 2022, 09:13 Признание «спонсором терроризма» не скажется на России — бывший полпред в ЕС Бывший полпред Чижов: признание России «спонсором терроризма» не повлечет последствий РИА «Новости»

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Европарламент принял резолюцию и назвал Россию страной — спонсором терроризма. Бывший полпред в Евросоюзе, член Совета Федерации Владимир Чижов уверен, что за присвоением этого статуса ничего не последует, сообщило РИА «Новости».

«Практических последствий, кроме шума с целью пиара и очередных всплесков эмоций, я полагаю, не будет», — сказал он.

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Владимир Чижов назвал резолюцию глупой и провоцирующей напряженность. Он предупредил, что юридически этот документ ни к чему не обязывает ни исполнительные структуры Евросоюза, ни правительства его членов.

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Россию назвали в Европе спонсором терроризма из-за спецоперации на Украине. Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 проголосовали против нее, а 44 человека воздержались. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что его коллеги подтолкнули Европу к войне с Россией.

Российские политики тоже отреагировали на такое решение Европарламента. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что резолюцию должны изучить врачи, сенатор Константин Косачев сказал, что она нарушила международное право. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала уровень образования европейских политиков, а постоянное представительство России при Евросоюзе назвало резолюцию абсурдной.