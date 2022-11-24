Мир 24 ноября 2022, 02:30 Признание России «спонсором терроризма» назвали абсурдным Постпредство РФ при ЕС: признание России «спонсором терроризма» является абсурдным РИА «Новости»

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Европарламент признал Россию «спонсором терроризма», что является абсурдным. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступило постоянное представительство РФ при Евросоюзе.

Как отметили в сообщении, евродепутаты подкинули идею создать нормативно-правовую базу ЕС для внесения стран в перечень спонсоров терроризма.

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«Дабы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, к евростолицам обращен призыв внести в указанный „черный“ список Россию. Абсурдность такого „предложения“ может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — подчеркнули в постпредстве.

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Европарламентарии поставили перед собой цель любыми путями усилить противостояние с Россией. Но эту задачу они решают за счет благосостояния обычных людей, вынужденных испытывать на себе последствия введения антироссийских санкций.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что документ должны изучать врачи. Сам он не может его оценить так как не имеет медицинского образования.