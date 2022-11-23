Мир 23 ноября 2022, 21:25 Резолюцию о признании России «спонсором терроризма» должны изучить врачи — Лавров Лавров предложил передать резолюцию о признании России спонсором терроризма медикам РИА «Новости»

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Принятую резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма» должны изучать врачи. Такой комментарий в эфире телеканала «Россия 1» сделал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он пояснил, что сам он не может дать качественную оценку, так как не заканчивал медицинский вуз.

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«По-моему, это очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — пояснил министр, отвечая на просьбу прокомментировать одобренный Европарламентом документ.

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Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, в которой Россию назвали спонсором терроризма и государством, которое использует террористические методы. Документ получил одобрение 494 депутатов.

Подобные резолюции Европарламента носят исключительно рекомендательный характер и не имеют юридической силы. Они предназначены для обозначения позиции, которой придерживаются представленные в Европарламенте политические силы.