Мир 24 ноября 2022, 05:52 Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Евродепутат Мариани: резолюция о спонсоре терроризма подталкивает Европу к войне с РФ РИА «Новости»

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Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией, принимая резолюцию, которая признает РФ «государством-спонсором терроризма». Такое заявление сделал евродепутат от Франции Тьерри Мариани

«ЕС исчерпал все средства в этом конфликте <…> Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война», — отметил он в видеообращении в Twitter.

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Мариани напомнил, что сейчас против России обсуждают уже девятый пакет санкций, которые начали вводить с начала спецоперации. Он добавил, что некоторые решились «навесить на Россию позорную санкцию», которую не стали применять к Талибану* или исламским группировкам в Сахеле.

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«Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа», — подчеркнул евродепутат.

Он уточнил, что ЕС «противоестественно» вносить вклад в эскалацию конфликта между странами, а не пытаться прийти к миру.