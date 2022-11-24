Мир 24 ноября 2022, 00:24 Захарова указала на низкий уровень образования депутатов Европарламента Захарова: ЕП не волнует отсутствие термина «страна-террорист» из-за уровня образования РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутатов Европарламента не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения «государства-спонсора терроризма». Это связано с низким образовательным уровнем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Ну если Земля имеет длину окружности в 10 раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? Человек прыжками занимался на батуте и стал министром иностранных дел. Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?» — сказала она.

Реклама

Захарова напомнила о заявлении министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что немцам нужно думать о последствиях своих решений «для страны, которая находится за сотни тысяч километров». А ведь длина окружности Земли составляет всего около 40 тысяч километров. Таким образом официальный представитель МИД указала на низкий уровень Европарламента.

Реклама

Большинство депутатов Европарламента поддержали резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Однако принятый документ не имеет каких-либо юридических последствий.