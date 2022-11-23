Мир 23 ноября 2022, 19:05 Резолюцию о признании России спонсором терроризма сочли нарушением международного права Сенатор Косачев назвал резолюцию Европарламента о России псевдоюридической концепцией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Резолюция Европарламента о признании России государством — спонсором терроризма нарушает международное право, в котором отсутствует понятие «террористическое государство». Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале.

«Резолюция нарушает международное право, которому неизвестны такие понятия, как „террористическое государство“ или „государство — спонсор терроризма“», — написал он.

Реклама

Косачев напомнил, что резолюция СБ ООН учредила специальный комитет, «которому поручено вести списки лиц, групп и организаций, связанных с международным терроризмом».

Реклама

Государства как субъекты международного права, заметил сенатор, не могут являться террористами, а ответственность за террористические акты носит индивидуальный характер.

Косачев считает, что Запад хочет внедрить принцип коллективной ответственности и наказать все «неугодные страны за то, что есть альтернативная точка зрения, поэтому и генерируются подобные концепции».

Вице-спикер Совфеда назвал еще одной целью принятой резолюции «дальнейшую легитимацию односторонних ограничительных мер Евросоюза, которые уже подорвали безопасность во всем мире».

«Таким образом, само по себе признание России в качестве „спонсора терроризма“ является псевдоюридической концепцией», — объяснил сенатор.

Большинство депутатов Европарламента поддержали резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Принятый документ не чреват какими-либо юридическими последствиями, ведь у Евросоюза нет законодательной базы для внесения стран в список государств — спонсоров терроризма.