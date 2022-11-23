23 ноября 2022, 15:02
Европарламент принял резолюцию о создании Великой галактической империи
«Голос Мордора»: Европаламент — армия евробездельников, просиживающих штаны
Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма» из-за спецоперации на Украине. За выступили 494 депутата, 58 — против, 44 — воздержались. Специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал, имеют ли какую-то силу подобные документы.
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Далее — прямая речь.
Европарламент принял резолюцию о создании Великой галактической империи. Шутка. Всего лишь о признании России «государством — спонсором терроризма». А не шутка в том, что эта резолюция имеет точно такую же юридическую силу, как та, первая, о которой я написал. Толку — ровно столько же, хотя звучит очень громко.
Вообще, этот самый Европарламент — совершенно удивительная структура. Замечательная синекура для сбитых летчиков от политики, карьеристов и популистов, любящих поболтать. Делать-то особо ничего не надо — сиди и слушай выступления каких-то бесполезных Навальных или Тихановских да клепай громкие резолюции. И при этом — просто шикарная зарплата и куча всяких льгот.
Вот и просиживает штаны целая армия евробездельников, которые мнят о себе невесть что. Но на их решения и резолюции никто не обращает внимания, потому что они ровно так же далеки от реальности, как та самая Великая галактическая империя.
Европа
Россия
Европарламент
Специальная военная операция РФ на Украине
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