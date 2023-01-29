29 января 2023, 17:07
Посол Палестины опроверг вторжение израильской армии
Посол Палестины Нофаль: армия Израиля не вторгалась в страну
Армия Израиля не вторгалась в палестинские города. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
Агентство попросило дипломата прокомментировать сообщения в соцсетях и арабских СМИ о вводе израильской армии.
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«Пока их армия не входила [в Палестину]», — ответил Нофаль.
МИД Израиля обвинил Палестину в «поощрении терроризма» из-за видеозаписи, на которой палестинцы праздновали гибель израильтян во время теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме 28 января. Тогда погибли восемь человек. На следующий день 13-летний парень открыл стрельбу в Городе Давида, пострадали два человека — отец и сын. Случившееся квалифицировали как «подозрение на теракт».
В Израиле предложили ввести смертную казнь для террористов. Власти страны пообещали «мощно и точно» ответить на теракты.
В начале января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова помочь Израилю наладить переговоры о мире с Палестиной.
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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