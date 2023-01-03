Мир 03 января 2023, 17:41 МИД России заявил о готовности помочь Израилю с вопросом Палестины Глава МИД Лавров сообщил Израилю о готовности содействовать в мирном процессе с Палестиной

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Россия готова помочь Израилю в налаживании мирного переговорного процесса с Палестиной. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Сергей Лавров подчеркнул готовность российской стороны продолжать содействие перезапуску мирного процесса в палестино-израильской проблематике на общепризнанной международно-правовой основе», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, министры обсудили нынешние задачи двухсторонней повестки, сделав акцент на важности укрепления сотрудничества в торговле и экономике.

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Глава российского МИД рассказал Коэну о деталях проводимой на Украине специальной операции.

Коэн вступил в должность 2 января, писал RT. В своей инаугурационной речи он заявил, что Израиль поменяет политику по отношению к Украине.

Министр подчеркнул, что новое правительство точно станет говорить о стране меньше, чем это было раньше.