Мир 28 января 2023, 14:13 Стрелком в Иерусалиме оказался 13-летний парень Полиция Израиля: двух человек в Иерусалиме ранил 13-летний подросток

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Стрелком, ранившим парня и мужчину сегодня в населенном пункте Город Давида в Иерусалиме, оказался 13-летний подросток. Об этом сообщила полиция Израиля в Twitter.

«Проверка личности нейтрализованного и раненого террориста показала, что это 13-летний житель Восточного Иерусалима», — говорится в посте.

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По данным правоохранителей, пострадавшие — отец и сын, оба в состоянии средней степени тяжести. Пистолет, из которого стрелял подросток, изъяли. На месте работают «крупные силы полиции». Полиция назвала случившееся «подозрением на теракт».

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшие — 22-летний парень и 45-летний мужчина и что состояние парня тяжелое.

Вчера, в Международный день памяти жертв холокоста, 21-летний житель Восточного Иерусалима устроил стрельбу в синагоге, где люди собрались на пятничную молитву. В результате восемь человек погибли, есть и раненые. Стрелявшего ликвидировали при попытке бегства. Известно, что он действовал в одиночку. Случившееся расценили как теракт.