Мир 28 января 2023, 13:09 Стрельба вновь произошла в Иерусалиме, пострадали два человека The Jerusalem Post: два человека пострадали при стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме

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В Иерусалиме вновь произошла стрельба: неизвестный открыл огонь на месте археологических раскопок в Городе Давида. Ранены 22-летний парень и 45-летний мужчина, сообщило издание The Jerusalem Post.

Полиция нейтрализовала стрелка на месте. Представитель правоохранительных органов назвал случившееся очередной террористической атакой. Пострадавших эвакуировали в медцентр. Молодой человек в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

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Накануне стрельбу устроили в синагоге Иерусалима после пятничной молитвы. Восемь человек погибли, также есть раненые. Нападение тоже рассматривают как теракт. Стрелок — 21-летний житель Восточного Иерусалима — действовал в одиночку и попытался бежать, но его застрелили.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал на особую циничность и «отвратительность» этого преступления. Оно было совершено не только возле молельни, но и в Международный день памяти жертв холокоста.