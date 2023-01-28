Мир 28 января 2023, 23:02 Смертную казнь для террористов предложили ввести в Израиле Министр нацбезопасности Израиля Бен Гвир призвал ввести смертную казнь для террористов РИА «Новости»

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Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир призвал ввести смертную казнь для террористов. Об этом он заявил перед совещанием по безопасности страны, сообщило РИА «Новости».

Также он назвал целесообразным упрощение процедуры получения лицензии на ношение оружия для жителей страны.

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«Я хочу оружие на улицах, я хочу, чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — сказал министр.

В Израиле несколько дней подряд происходили уличные стрельбы. 27 января 21-летний молодой человек открыл огонь в синагоге в Иерусалиме, когда там собрались мирные жители на пятничной молитве. Во время стрельбы погибли восемь человек, еще около 10 получили ранения. Происшествие назвали терактом, а злоумышленника ликвидировали, когда тот пытался скрыться с места преступления. Среди жертв стрельбы оказался гражданин Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что произошедшее является циничным преступлением, так как его совершили в Международный день памяти жертв холокоста.

На следующий день, 28 января, стрельба снова произошла в Иерусалиме. 13-летний подросток открыл огонь в районе археологических раскопок в Городе Давида. Он ранил 22-летнего парня и 45-летнего мужчину.