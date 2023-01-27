Мир 27 января 2023, 22:58 Восемь человек погибли в результате стрельбы в синагоге Иерусалима JPost: 8 человек погибли и 10 пострадали в результате стрельбы в синагоге Иерусалима РИА «Новости»

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По меньшей мере восемь человек погибли и 10 пострадали в в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме в пятницу, 27 января. Террорист открыл огонь по выходившим из синагоги людям, его застрелили при попытке скрыться, сообщила газета The Jerusalem Post.

Люди выходили из синагоги после пятничной молитвы, сообщила газета. По ним открыли огонь. Стрелок попытался скрыться на автомобиле, но был убит силами безопасности, сообщило издание.

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На место происшествия прибыл коммисар полиции Коби Шабтай. Правоохранители обыскала район в поисках других террористов. Парамедики оказывали помощь на месте, тяжело раненных госпитализировали в местные больницы. По предварительным данным, погибли восемь человек, 10 получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху следит за ситуацией и планирует провести оценку ситуации позже вечером по мере поступления информации.

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