Мир 28 января 2023, 23:42 Власти Израиля обещали «мощно и точно» ответить на теракты в Иерусалиме Премьер Израиля Нетаньяху обещал «мощный, быстрый и точный» ответ на атаки в Иерусалиме РИА «Новости»

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «мощный, быстрый и точный» ответ на теракты в Иерусалиме. Об этом сообщила газета Times of Israel.

«Ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает», — сказал он.

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Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не идет по пути эскалации конфликта. Однако власти страны готовы к любому сценарию. Премьер обратился к жителям Израиля и призвал их «не брать закон в свои руки».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов в стране. Также он отметил, что упрощение процедуры получения права на ношение оружия для местных жителей целесообразно. Бен Гвир пояснил, что хочет, чтобы мирное население могло защитить себя.

Стрельбы в Израиле происходили два дня подряд. В Международный день памяти жертв холокоста в Иерусалиме парень открыл огонь в синагоге во время пятничной молитвы. В результате стрельбы погибли восемь человек и 10 пострадали. Произошедшее окрестили терактом.

28 января, 13-летний парень начал стрелять на месте археологических раскопок в Городе Давида. Подросток ранил двоих мужчин.