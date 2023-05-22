Мир 22 мая 2023, 06:29 «Плохая неделя для подкаблучников». Американский журналист назвал предвестники провала Украины Журналист Хинкл: утрата Артемовска и другие события недели стали провалом Украины РИА «Новости»

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Для Украины выдалась тяжелая неделя. После падения Артемовска, больших боевых потерь и несостоявшегося контрнаступления страну ждет провал, заявил в Twitter журналист из США Джексон Хинкл.

Он проанализировал пять ключевых событий и пришел к выводу, что украинская армия оказалась на грани поражения. Во-первых, российские войска взяли под контроль Артемовск, следующим станет Часов Яр. Во-вторых, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил тяжелое ранение и находится в критическом состоянии. В-третьих, анонсированное киевским режимом весеннее контрнаступление до сих пор не началось.

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Четвертым важным фактом Джексон Хинкл посчитал колоссальные потери ВСУ, а пятым — попрошайническое турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе.

«Плохая неделя для подкаблучников Украины», — заключил американский журналист.

Российские войска освободили Артемовск спустя 224 дня боев. Владимир Зеленский ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, остался ли город под контролем ВСУ, но позже его пресс-секретарь заявил, что он не подтверждал его сдачу.