Спецоперация 22 мая 2023, 01:48 Полковник запаса оценил потери ВСУ в Артемовске Полковник запаса Насонов: потери ВСУ в Артемовске могут достигать 40 тысяч человек РИА «Новости»

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Потери украинской армии в боях за Артемовск составляют порядка 40 тысяч человек. Об этом заявил Ura.ru полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«В Артемовске было единоборство между добром и злом, как бой между иноком Пересветом и поединщиком орды Челубеем в 1380 году. Это единоборство выиграла Россия. Предположительные потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в сорокатысячную группировку», — заявил Насонов.

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Полковник отметил, что истинные цифры может знать только украинская сторона.

Насонов добавил, что разрекламированное контрнаступление ВСУ не может начаться по ряду причин. Высокопоставленных лиц на Украине привлекают к уголовной ответственности, «теряются» главкомы, а склады с оружием и боеприпасами для контрнаступления регулярно поражаются российскими ракетами, пояснил Насонов.