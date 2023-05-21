Мир 21 мая 2023, 16:54 Главком ВСУ Залужный впервые вышел на связь после исчезновения Главком ВСУ Залужный появился в телеэфире впервые после исчезновения

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вновь появился в телеэфире. До этого мужчины не было несколько недель. Информацию о его возвращении опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Сейчас Залужный лежит в госпитале после тяжелого ранения. По предварительным данным, он получил его в Днепропетровской области в ходе боевой работы. На фото видно, что лицо военного изменилось за прошедшее время.

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При этом ранее замглавы украинского оборонного ведомства Анна Маляр подтвердила, что Залужный продолжает выполнять обязанности на посту. По ее словам, главком находился на месте и они «только что поговорили».

К слову, главком ВСУ считает начальника российского генштаба Валерия Герасимова «непредсказуемым и сильным противником», которого должны уважать украинские военные.