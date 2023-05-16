Общество 16 мая 2023, 11:18 Европейская поездка Зеленского показала готовность Запада к эскалации конфликта — Гаврилов Глава делегации РФ Гаврилов указал на готовность Запада к эскалации конфликта на Украине Flickr

Читать 360tv в

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого он провел переговоры с лидерами стран о новых поставках вооружений, свидетельствует о готовности Запада к эскалации конфликта. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, особенно в этом заинтересована Великобритания.

Реклама

«„Оружейный тур“ Зеленского показал готовность западников, особенно Британии, способствовать большей эскалации конфликта», — процитировал Гаврилова ТАСС.

Зеленский за последнее время посетил несколько европейских столиц, включая Париж, Берлин и Лондон. В Германии он встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и провел переговоры с канцлером Олафом Шольцем. Правительство ФРГ согласовало новый пакет помощи Украине стоимостью 2,7 миллиарда евро. Премьер-министр Великобритании Риши Судак анонсировал поставки ВСУ сотни ударных беспилотников большой дальности и ракет систем ПВО. Франция пообещала передать Украине десятки единиц бронетехники, в том числе легкие колесные танки AMX-10RC.

Между тем бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что поездка Зеленского по Европе затянулась из-за его страха возвращаться в Киев. Он также предположил, что украинский президент может создать в Лондоне правительство в изгнании.