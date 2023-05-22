Спецоперация 22 мая 2023, 02:39 Истинное значение битвы за Артемовск раскрыли в ДНР Комбат «Востока» Ходаковский: бои за Артемовск дали возможность ВС РФ накопить резервы РИА «Новости»

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Сражение за Артемовск дало российской армии возможность переломить неблагоприятную ситуацию, связанную с потерей территорий в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году. Таким мнением командир батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский поделился в Telegram-канале.

«Все эти долгие дни, пока наши ломали хребет противнику в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.), они давали нам драгоценное время. Как мы воспользовались этим временем — бой покажет», — отметил он.

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Ходаковский назвал время главным союзником России. По его словам, стране противостоит не Украина, которая давно сдалась бы без поддержки Запада, а технологически сильный враг.

По словам комбата «Востока», сейчас ВС России необходимо удержать находящийся под контролем Артемовск, чтобы сохранить этот результат.

Российские войска сообщили об освобождении Артемовска около полудня 20 мая. Как отметил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после осмотра город передадут Минобороны, это произойдет до 25 мая. Потери украинской армии в боях за Артемовск ранее оценили в 40 тысяч человек.