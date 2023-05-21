Эксклюзив 21 мая 2023, 16:07 Двести двадцать четыре дня Артемовска. Почему освободить город было так тяжело? Военный журналист Борзенко: ВСУ зубами вцепились в Артемовск из-за контрнаступления РИА «Новости»

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Россия освободила Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Под контроль город взяли бойцы ЧВК «Вагнер», военнослужащие Вооруженных сил РФ прикрывали фланги. Россия освободила Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Сражения длились так долго по нескольким причинам, рассказал в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — прямая речь.

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Людской конвейер

Во-первых, это достаточно серьезная городская постройка. Во-вторых, укронацисты вцепились в него зубами, ведь им дали установку держать его максимально долго. В-третьих, туда бросили большое количество войск со стороны ВСУ — непомерно большое. Уничтожались какие-то подразделения и тут же посылались новые. Это как вечная фабрика.

Брали этот город не российская армия, а подразделение ЧВК «Вагнер». ВС РФ прикрывали фланги. В общем, на сегодняшний день можно сказать, что ЧВК «Вагнер» — одно из самых мощных военных подразделений фактически наших вооруженных сил, потому что подчиняются командованию. Но брали они. Это их победа.

Зеленский не признает поражения

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не признает поражения, киевские власти будут говорить о том, что бои продолжаются, хотя там ничего не будет.

Стратегическое значение у Артемовска достаточно серьезное, видимо, город был каким-то образом вплетен в планы наступления ВСУ. Пока не знаем каким. Но сам факт того, что они 224 дня так упорно держались за него, подтверждает, что какая-то связь существует. Пройдет время, и мы, конечно, узнаем, зачем им так был нужен Артемовск.

Что значит взятие Артемовска для России

Нельзя сказать, что это переломный момент в специальной военной операции (СВО). Это определенный этап. Теперь ключевая точка — Марьинка и Авдеевка. Ведь главная задача России сделать так, чтобы ВСУ перестали обстреливать из артиллерии Донецк и уничтожать мирное население — у города очень серьезные разрушения. Нужно как можно быстрее это прекратить, но там серьезная линия обороны — восемь лет они ее готовили. Там не так все просто.

За Артемовском начинается Часов Яр, потом идут степи, в которых воевать украинская армия не сможет. Степи — это не леса и не города, где можно прятаться, там авиация сделает свое дело очень быстро. После Авдеевки и Марьинки, по логике, будет серьезный такой прорыв.

Подразделения бросали в топку

Значение Артемовска для Украины — политическое. Зеленский говорил: «Мы не отдадим, будем драться за Артемовск». Можно признать и тот факт, что они сражались за него очень долго и упорно, чего не было ни с одним другим городом или населенным пунктом.

Для них это была политическая задача. Они как в топку дрова бросали туда подразделения, которые уничтожала Россия. Еще должен пройти подсчет, сколько ВСУ там потеряли. Пока данные разные. Вагнеровцы говорят, что порядка 20 тысяч перемолото в этой мясорубке. Но это предварительные подсчеты.

Зачистка в городе

Сейчас там началась зачистка, она будет идти не одну неделю. Город надо разминировать, он весь в бомбах. Вести боевые действия — это одно, а запустить туда мирное население — совсем другое.

ВСУ минировали там все, взрывали дома вместе с людьми. Сейчас будет очень много новой информации поступать о том, что же там творили вэсэушники.