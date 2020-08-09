Огромная воронка образовалась на месте взрыва в порту Бейрута

«Взрыв в порту Бейрута оставил воронку глубиной 43 метра», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Место происшествия обследовали французские специалисты.

Мощный взрыв прогремел 4 августа рядом с морским портом Бейрута у базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов и машин, во многих кварталах города выбиты стекла. По данным местных властей, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая шесть лет хранилась на складе. По последним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения.

После взрыва в порту жители Бейрута устроили акции протеста. Митинги переросли в столкновения с полицейскими, захват зданий министерств и ассоциации банков. Правительству Ливана в итоге удалось взять под контроль центр столицы. После этого на улицы Бейрута вернулось относительное спокойствие, написало ИА НСН.

Во время антиправительственных акций протеста ранения получили 728 человек.